В Крыму с 1 сентября бензин Аи-95 будет стоить не дороже 100 рублей за литр

Аксёнов предупредил, что бензин АИ‑92 и дизельное топливо определенное время еще будут в дефиците. При этом все следующие партии, которые поступят в продажу, будут реализовываться по цене не выше 100 рублей за литр, заявил глава Крыма.

"Еще раз о ситуации с 92‑м. Форс‑мажор действительно был, и хочу, чтобы понимание было полным: никто никого не обманывал, причина простая – объем топлива в продаже оказался недостаточным. Поэтому люди на себе эффекта снижения цены не почувствовали. Подобного больше не повторится", – написал Аксёнов в "Максе".

"Топлива на заправках станет больше. По сравнению с мирным временем этого объема пока недостаточно, но он значительно превышает то, что было в предыдущие периоды. На этой неделе решение касается только сетей ТЭС и АТАН. В ближайшее время бензин по цене не выше 100 рублей появится и у небольших операторов", – добавил чиновник.

Он рекомендовал автомобилистам перед выездом сверяться с интерактивной картой заправок крымского министерства топлива и энергетики, "чтобы не тратить время напрасно".

Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе на 31 августа 2026 года: где и как купить

В Севастополе (АЗС ТЭС) бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-95 NP продается исключительно по QR-кодам. Отоварить полученный QR-код можно строго с 09:00 до 16:00. После 16:00 заправка по кодам прекращается.

Действует ограничение – до 20 литров на один автомобиль. При этом расширенный лимит до 40 литров доступен на четырех удаленных АЗС: в Верхнесадовом, Орлином, а также на станциях "Таврида-1" и "Таврида-2".

В свободном доступе находятся только АИ-100, дизельное топливо (ДТ, ДТ NP) и газ-пропан с лимитом отпуска до 40 литров на машину.

В Республике Крым топливо реализуется в свободной продаже на АЗС крупных сетей (включая ТЭС, АТАН и Plutosoil). На большинстве заправок также сохраняются внутренние лимиты отпуска – до 20 литров в одни руки. Из-за перебоев со связью на некоторых станциях оплату принимают только наличными.

Покупка в канистры разрешена в ограниченном объеме только для работы домашних генераторов (часть объема можно залить в бак, часть – в специальную емкость). Провоз топлива через Крымский мост возможен только в сертифицированных металлических канистрах.