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  3. В Минтрансе опровергли сообщения о двукратном увеличении числа запретных зон для полетов

В Минтрансе опровергли сообщения о двукратном увеличении числа запретных зон для полетов

Как утверждают в министерстве, в новой версии приказа это число увеличивается не на 444, а лишь на 37. Об этом РБК сообщил представитель Минтранса 14 августа 2026 года, в пятницу.

"В действующем приказе № 172 установлена 781 запретная зона. Приказ переутверждает ранее установленные зоны, а также добавляет 37 новых зон в рамках представлений от уполномоченных органов", – объясняют в Минтрансе.

Что опровергают в Минтрансе

Ранее сегодня "Коммерсантъ" писал – опять же со ссылкой на информацию из Минтранса – о запланированном увеличении числа запретных зон для полетов с 374 до 818. Ограничения будут распространяться на все виды воздушных судов, включая беспилотники. Исключения предусмотрены для воздушных судов Минобороны, а в отдельных случаях – для бортов, выполняющих полеты в интересах нефтяных компаний.

В пояснении к проекту приказа говорится, что запретные зоны устанавливаются для защиты особо важных и охраняемых объектов. В перечень входят предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объекты транспортной инфраструктуры, а также объекты, представляющие повышенную опасность для людей и окружающей среды.

Списки формировали ФСБ, ФСО, Минобороны, Росгвардия, Минпромторг, Минэнерго, Росатом, Роскосмос, государственные компании и региональные власти.

"Установление запретных зон направлено на антитеррористическую защиту объектов, в том числе пресечение террористических актов, а также для обеспечения безопасности использования воздушного пространства РФ", – говорится в документе.

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Метки: авиаперелеты авиация Министерство транспорта России Минтранс самолеты
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