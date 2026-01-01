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В Москве и области 17 августа пройдут кратковременные дожди

В понедельник в столичном регионе по-прежнему стоит теплая дневная температура, что обеспечивает комфортную погоду. Вместе с тем прогнозируются кратковременные дожди. Ночи продолжают холодать.

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +23...+25°C. В ночь на вторник, 18 августа 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах +12...+14°C. В Московской области днем в среднем около +25°C, ночью – около +13°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западный, в разное время его скорость составит от 6 до 11 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 741 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 51–79%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Такие внешние условия для большинства жителей столицы являются благоприятными и не вызывают серьезных метеообусловленных реакций.

Комфортная летняя погода идеально подходит, чтобы продлить оздоровительные процедуры для укрепления физического и психологического здоровья, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность в основном низкая, ожидаются вспышки класса М. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Самая холодная ночь в Москве на начавшейся неделе прогнозируется в период с 19 на 20 августа, когда столбики термометров могут опуститься до +9°С, сообщили ранее в Гидрометцентре России.

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Метки: Москва Подмосковье прогноз погоды
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