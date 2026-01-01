Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут от нуля до плюс 2°C. В ночь на вторник, 24 ноября 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах от минус 1 до минус 3°C. В Московской области дневная температура в среднем составит плюс 1°C, ночью – около минус 3°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Облачно. Небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ветер южный, в разное время его скорость составит от 4 до 9 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 740 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 73–89%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

По медицинской оценке, атмосферное давление и содержание кислорода в приземном воздухе пониженные, подчеркивают специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность от очень низкой до низкой, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.