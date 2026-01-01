Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут 0...+2°C. В ночь на вторник, 24 ноября 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах минус 1–3°C. В Московской области дневная температура в среднем составит +1°C, ночью – около минус 3°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Облачно. Снег, местами сильный. Местами метель, снежные заносы. Гололедица. Ветер северо-западный, в разное время его скорость составит от 6 до 11 м/с с порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 740 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 77–92%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Погода и смена сезонов могут оказывать заметное влияние на здоровье, настроение и общее психологическое состояние. Страдают прежде всего люди с распространенными хроническими заболеваниями суставов, органов дыхания, особенно с бронхиальной астмой, сердца и сосудов, подчеркивают специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность от очень низкой до низкой, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле возможно спокойное. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

В столичном регионе ожидается резкое ухудшение погоды: в Москву придет крупный холодный атмосферный вихрь, который принесет интенсивные снегопады и сильный ветер. По прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, осадки начнутся во второй половине дня и продолжатся почти без перерыва до середины среды.