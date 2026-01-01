В России продлили запрет на включение чаевых в счет без согласия гостей

Как заявила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, добровольные чаевые – наиболее приемлемый инструмент. По ее словам, такая система стимулирует официанта лучше обслуживать посетителя и не делает гостя заложником ситуации, когда он обязан оставить чаевые даже при некачественном обслуживании.

Школкина отметила, что, помимо чаевых, правила запрещают включать в заказ другие дополнительные услуги и расходы без согласия клиента. Она также усомнилась, что фиксированные чаевые дойдут до официанта, а не останутся у собственника ресторана.

Нынешние правила оказания услуг общественного питания были введены с 2021 года сроком на шесть лет. Им на смену должен прийти новый документ, но он пока не принят, поэтому действующие правила продлили до 1 сентября 2027 года, говорится в материалах к постановлению.

Запрет навязывать посетителю платные дополнительные услуги существовал и до введения нынешних правил в 2021 году, но именно в них впервые было отдельно запрещено включать в заказ другие расходы и прямо упомянуты чаевые, комиссии и доплаты. В документе говорится, что заведения вправе устанавливать правила поведения, определять перечень оказываемых услуг, указав их в прейскуранте, а также предлагать гостям приобрести услуги по организации досуга и другие услуги, однозначно указав на их возмездный или безвозмездный характер. Новыми правилами остались недовольны представители профессионального сообщества.