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В России продлили запрет на включение чаевых в счет без согласия гостей

Правила работы общепита, срок действия которых истекал 1 января 2027 года, продлили до 1 сентября 2027 года, следует из документа правительства, с которым ознакомился ТАСС в субботу, 14 ноября 2026 года.

Оплата картой в ресторане

©sergey kolesnikov/Shutterstock/Fotodom

Как заявила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, добровольные чаевые – наиболее приемлемый инструмент. По ее словам, такая система стимулирует официанта лучше обслуживать посетителя и не делает гостя заложником ситуации, когда он обязан оставить чаевые даже при некачественном обслуживании.

Школкина отметила, что, помимо чаевых, правила запрещают включать в заказ другие дополнительные услуги и расходы без согласия клиента. Она также усомнилась, что фиксированные чаевые дойдут до официанта, а не останутся у собственника ресторана.

Нынешние правила оказания услуг общественного питания были введены с 2021 года сроком на шесть лет. Им на смену должен прийти новый документ, но он пока не принят, поэтому действующие правила продлили до 1 сентября 2027 года, говорится в материалах к постановлению.

Запрет навязывать посетителю платные дополнительные услуги существовал и до введения нынешних правил в 2021 году, но именно в них впервые было отдельно запрещено включать в заказ другие расходы и прямо упомянуты чаевые, комиссии и доплаты. В документе говорится, что заведения вправе устанавливать правила поведения, определять перечень оказываемых услуг, указав их в прейскуранте, а также предлагать гостям приобрести услуги по организации досуга и другие услуги, однозначно указав на их возмездный или безвозмездный характер. Новыми правилами остались недовольны представители профессионального сообщества.

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Метки: Госдума общепит
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