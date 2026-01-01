Для приготовления понадобятся:
- яблоки – 2шт;
- яйцо – 1 шт;
- сметана – 2 ст.л.;
- сахар – 2 ст.л.;
- манка – 4 ст.л.;
- разрыхлитель – 1 ч.л.;
- корица и соль – по вкусу.
Также потребуется немного растительного масла для жарки.
Яблоки моют, очищают от сердцевины и натирают на крупной или средней терке. К полученной массе добавляют яйцо, сметану, сахар, соль и корицу, затем тщательно перемешивают. После этого всыпают манку и разрыхлитель. Тесто оставляют на 15–20 минут, чтобы манная крупа впитала часть яблочного сока и набухла, пишет "Петербург 2".
Сковороду разогревают с небольшим количеством растительного масла. Яблочную массу выкладывают столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Их обжаривают на среднем или умеренно слабом огне с обеих сторон до золотистой корочки. Слишком сильный нагрев не подходит: поверхность может подрумяниться раньше, чем приготовится середина.
Готовые оладьи подают горячими, со сметаной, медом или вареньем. Они хорошо подходят для завтрака или домашнего чаепития.