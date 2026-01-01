Зеленые помидоры по-грузински: острая закуска, которая готовится без долгой возни

Особенность этого рецепта в том, что помидоры не нужно нарезать мелкими кусочками или долго варить. Достаточно сделать на каждом плоде несколько глубоких надрезов, наполнить их смесью зелени, чеснока и острого перца и залить рассолом. Через несколько дней закуска будет готова.

Какие помидоры выбрать

Лучше всего подходят небольшие или среднего размера плотные зеленые помидоры без повреждений и пятен. Слишком мягкие плоды могут потерять форму во время ферментации.

Для 1 кг помидоров понадобится:

7–8 зубчиков чеснока;

небольшой пучок кинзы;

небольшой пучок петрушки;

несколько веточек сельдерея;

1 стручок острого перца;

1 чайная ложка хмели-сунели – по желанию.

Для рассола:

1 л воды;

1,5 столовой ложки соли без горки.

Количество чеснока и перца можно изменить по своему вкусу. Если хочется более острой закуски, используйте перец вместе с семенами.

Как приготовить

Вымойте плоды и обсушите. На каждом помидоре сделайте глубокий крестообразный надрез, не прорезая его до конца. Важно, чтобы четыре части плода оставались соединенными у основания. Семечки и мякоть вынимать не нужно. Именно в надрезы затем закладывается пряная начинка. Кинзу, петрушку и сельдерей мелко порубите. Чеснок пропустите через пресс или также мелко нарежьте. Острый перец измельчите ножом. Соедините все ингредиенты, при желании добавьте хмели-сунели и хорошо перемешайте. Осторожно раздвиньте части каждого плода и положите внутрь немного пряной смеси. Не нужно набивать помидоры слишком плотно – достаточно заполнить надрезы. Фаршированные помидоры уложите в подходящую чистую емкость как можно плотнее. Растворите соль в воде. Рассол можно использовать холодным или предварительно прокипятить и полностью остудить. Залейте помидоры так, чтобы жидкость полностью их покрывала. Если плоды всплывают, сверху можно установить небольшой гнет. Оставьте емкость при комнатной температуре примерно на 2–3 дня. Точное время зависит от температуры в помещении и желаемой степени кислоты. После этого попробуйте помидор. Если вкус вас устраивает, переставьте закуску в холодильник – холод замедлит дальнейшую ферментацию.

Маленькая хитрость для особенно ароматной закуски: Не стоит жалеть зелени: именно она вместе с чесноком и острым перцем создает характерный вкус этой закуски. При этом сельдерей лучше не заменять большим количеством петрушки – у него свой яркий аромат, который хорошо сочетается с кислинкой ферментированных зеленых помидоров.

Подавать такие помидоры можно как самостоятельную закуску или дополнение к мясу, картофелю и другим горячим блюдам.