Зеленые помидоры по-грузински: острая закуска, которая готовится без долгой возни

Особенность этого рецепта в том, что помидоры не нужно нарезать мелкими кусочками или долго варить. Достаточно сделать на каждом плоде несколько глубоких надрезов, наполнить их смесью зелени, чеснока и острого перца и залить рассолом. Через несколько дней закуска будет готова.
Какие помидоры выбрать
Лучше всего подходят небольшие или среднего размера плотные зеленые помидоры без повреждений и пятен. Слишком мягкие плоды могут потерять форму во время ферментации.
Для 1 кг помидоров понадобится:
- 7–8 зубчиков чеснока;
- небольшой пучок кинзы;
- небольшой пучок петрушки;
- несколько веточек сельдерея;
- 1 стручок острого перца;
- 1 чайная ложка хмели-сунели – по желанию.
Для рассола:
- 1 л воды;
- 1,5 столовой ложки соли без горки.
Количество чеснока и перца можно изменить по своему вкусу. Если хочется более острой закуски, используйте перец вместе с семенами.
Как приготовить
- Вымойте плоды и обсушите. На каждом помидоре сделайте глубокий крестообразный надрез, не прорезая его до конца. Важно, чтобы четыре части плода оставались соединенными у основания.
- Семечки и мякоть вынимать не нужно. Именно в надрезы затем закладывается пряная начинка.
- Кинзу, петрушку и сельдерей мелко порубите. Чеснок пропустите через пресс или также мелко нарежьте. Острый перец измельчите ножом.
- Соедините все ингредиенты, при желании добавьте хмели-сунели и хорошо перемешайте.
- Осторожно раздвиньте части каждого плода и положите внутрь немного пряной смеси. Не нужно набивать помидоры слишком плотно – достаточно заполнить надрезы.
- Фаршированные помидоры уложите в подходящую чистую емкость как можно плотнее.
- Растворите соль в воде. Рассол можно использовать холодным или предварительно прокипятить и полностью остудить.
- Залейте помидоры так, чтобы жидкость полностью их покрывала. Если плоды всплывают, сверху можно установить небольшой гнет.
- Оставьте емкость при комнатной температуре примерно на 2–3 дня. Точное время зависит от температуры в помещении и желаемой степени кислоты. После этого попробуйте помидор. Если вкус вас устраивает, переставьте закуску в холодильник – холод замедлит дальнейшую ферментацию.
Маленькая хитрость для особенно ароматной закуски: Не стоит жалеть зелени: именно она вместе с чесноком и острым перцем создает характерный вкус этой закуски. При этом сельдерей лучше не заменять большим количеством петрушки – у него свой яркий аромат, который хорошо сочетается с кислинкой ферментированных зеленых помидоров.
Подавать такие помидоры можно как самостоятельную закуску или дополнение к мясу, картофелю и другим горячим блюдам.