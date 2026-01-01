Ангелина Мельникова завоевала второе золото в Загребе

Серебро – у Карины Шёнмайер из Германии (14.066), бронза – у Лизы Вален из Бельгии (13.983). Анна Калмыкова, еще одна представительница России, стала пятой (13.849).

Золото в опорном прыжке стало для Мельниковой вторым на этом ЧЕ – 13 августа она завоевала награду высшей пробы в личном многоборье. Тогда же серебро взяла Анна Калмыкова.

Мельникова – трехкратная чемпионка мира (2021, 2025 – личное многоборье, 2025 – опорный прыжок) и уже шестикратная чемпионка Европы (предыдущие награды датируются 2016, 2017, 2018, 2021). Она также является олимпийской чемпионкой 2021 года в командном турнире.

Отказ в визах и их выдача

7 августа стало известно, что Хорватия отказала в выдаче виз девяти членам российской команды по спортивной гимнастике. Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова оказались среди тех, кому не хотели выдавать визы. Причиной для отказа указано: "Не представлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания".

Однако 10 августа это решение было частично пересмотрено – визы получили Мельникова, Калмыкова, а также резервные спортсмены женской и мужской команд Лейла Васильева и Алексей Усачев. Так и не получили визы Виктория Листунова, Сергей Найдин, Евгений Кисель, тренер Юлий Куксенков, врач Сергей Гулевский.

В итоге российская сборная на ЧЕ представлена 10 спортсменками (из них пять – юниорки). Это:

Мельникова Ангелина, Калмыкова Анна, Рощина Людмила, Глотова Алена, Ус Елизавета;

Дмитриева Полина, Андрианова Александра, Ярина Алина, Миронова Дарья, Тонконогова Виктория.

Россиянки выступают под флагом World Gymnastics, а гимн международной федерации заменяет национальный. Трехбуквенный код RUS заменен на WG2. Гимнастам запрещено носить одежду в цветах национальных флагов, а также использовать любые предметы и аксессуары с государственной символикой.

На пути к Чемпионату мира

ЧЕ по спортивной гимнастике в Загребе среди женщин проходит с 13 по 16 августа.

На ЧЕ разыгрывают по шесть комплектов наград – в командном и личном многоборье, а также в финалах в отдельных видах.

"Чемпионат Европы является отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые квоты на Олимпийские игры-2028. 13 лучших команд и 25 сильнейших многоборок, не входящие в состав квалифицировавшихся сборных, получат право выступить на мировом первенстве в Нидерландах", – напоминают в ФГР.

За женским турниром 19-23 августа последует мужской.