О реакции государства на нарушение прав российских спортсменов рассказал Путин

"Мы же в контакте со многими национальными федерациями. Они объясняют просто – они находятся под давлением своих правительств и вынуждены действовать таким образом", – так российский лидер прокомментировал отказы ряда команд играть с российской сборной.

"Вот сейчас упомянули некоторые команды, некоторые федерации. Ну а о чем это говорит? Это говорит о том, что те, кто борются за единые правила, за поддержание демократических институтов, сами пренебрегают этими правилами и этими институтами", – пояснил Путин.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил на заседании, что организация будет требовать исполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российских хоккеистов к соревнованиям.

"Со своей стороны мы обратились в комитет по этике в отношении всех этих стран, поскольку считаем подобные заявления недопустимыми и противоречащими правилам международной федерации, а также разрушающими целостность мирового хоккея. Последствия отказа стран от участия в матчах с нами подробно прописаны в уставе международной федерации. Тем, кто откажется, должны быть присуждены технические поражения, они могут быть понижены в дивизионах, кроме того, на них может быть наложен штраф", – подчеркнул Третьяк.

"Мы будем требовать неукоснительного исполнения наших соглашений с Международной федерацией хоккея, а также решений Спортивного арбитражного суда, вплоть до требования переноса соревнований в другие страны. При этом, если Канада и Германия откажутся пускать российскую команду, мы будем требовать компенсации, добиваться переноса соревнований и применять санкции к организаторам", – пообещал глава ФХР.

Глава государства также высказался за честность судейства. "Мы знаем, что такие проблемы есть всегда и везде. И в хоккее, и в футболе, и в других видах спорта. Сейчас не буду вдаваться, но судейство должно быть максимально прозрачным, профессиональным и независимым", – сказал президент.

На заседании приводились данные, что в России общие расходы на спорт по итогам 2025 года превысили 1 трлн рублей и выросли почти на 86% относительно 2021 года. "Нормативы расходов на проведение соревнований сегодня отстают от реальной жизни, что требует актуализации механизмов финансирования и определения расценок нормативов", – заявил в своем докладе губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил на заседании совета, что 22 олимпийские федерации уже допускают российских спортсменов под национальным флагом, а юниоров – 31 федерация. За десять месяцев 2026 года российские атлеты приняли участие в 1673 международных соревнованиях.

CAS 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/27. Уже после этого Германия и еще 6 сборных отказались утверждать расписание молодежного ЧМ по хоккею из-за участия в нем России. Также сборные шести государств – Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Латвии и Дании – отказались играть с россиянами во "взрослом" ЧМ, намеченном на 2027 год.