ПСЖ купит вратаря Судзуки за €36 млн и отдаст в аренду "Ювентусу"

По данным издания, заключительные часы переговоров сопровождались паузой из-за риска кадровых потерь в воротах ПСЖ. При травме Матвея Сафонова или Люка Шевалье в матче за Суперкубок УЕФА с "Астон Виллой" (2:1) парижанам пришлось бы заморозить трансфер, чтобы оставить Судзуки в качестве резервного голкипера.
Ожидается, что в ближайшие часы ПСЖ объявит о покупке за €36 млн с учетом бонусов.
В выходные Судзуки прибудет в Турин для медицинского осмотра и подписания контракта с "Ювентусом" до окончания текущего сезона. Опции выкупа у туринского клуба не будет.
В чем экономический и стратегический смысл для всех сторон:
- Для "Ювентуса". Туринцы получают высококлассного готового вратаря на один сезон абсолютно бесплатно в плане трансферной стоимости, закрывая позицию здесь и сейчас. Им не нужно тратить бюджет, который необходим на другие трансферы.
- Для ПСЖ. Парижане работают на долгосрочную перспективу. Прямо сейчас в Париже мощная вратарская линия – Матвей Сафонов и Люк Шевалье делят место в старте. Судзуки покупается как стратегический актив на будущее, а аренда в "Ювентус" гарантирует ему железное место в основе топ-клуба и игровую практику в Серии А, что поднимет его трансферную стоимость или подготовит к основе ПСЖ через год.
- Для "Пармы". Итальянский клуб получает огромные для своего уровня €36 млн за вратаря и фиксирует колоссальную прибыль.