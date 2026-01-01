ПСЖ купит вратаря Судзуки за €36 млн и отдаст в аренду "Ювентусу"

По данным издания, заключительные часы переговоров сопровождались паузой из-за риска кадровых потерь в воротах ПСЖ. При травме Матвея Сафонова или Люка Шевалье в матче за Суперкубок УЕФА с "Астон Виллой" (2:1) парижанам пришлось бы заморозить трансфер, чтобы оставить Судзуки в качестве резервного голкипера.

Ожидается, что в ближайшие часы ПСЖ объявит о покупке за €36 млн с учетом бонусов.

В выходные Судзуки прибудет в Турин для медицинского осмотра и подписания контракта с "Ювентусом" до окончания текущего сезона. Опции выкупа у туринского клуба не будет.

В чем экономический и стратегический смысл для всех сторон: