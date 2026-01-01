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ПСЖ купит вратаря Судзуки за €36 млн и отдаст в аренду "Ювентусу"

Сделка по вратарю "Пармы" и сборной Японии Дзиону Судзуки финализирована. Игрок перейдет в ПСЖ и будет сразу отдан в аренду "Ювентусу" до конца сезона. Как сообщает в четверг, 13 августа 2026 года, Tuttosport, соглашение с парижским клубом достигнуто.

Японский футболист Дзион Судзуки

Японский футболист Дзион Судзуки

©Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

По данным издания, заключительные часы переговоров сопровождались паузой из-за риска кадровых потерь в воротах ПСЖ. При травме Матвея Сафонова или Люка Шевалье в матче за Суперкубок УЕФА с "Астон Виллой" (2:1) парижанам пришлось бы заморозить трансфер, чтобы оставить Судзуки в качестве резервного голкипера.

Ожидается, что в ближайшие часы ПСЖ объявит о покупке за €36 млн с учетом бонусов.

В выходные Судзуки прибудет в Турин для медицинского осмотра и подписания контракта с "Ювентусом" до окончания текущего сезона. Опции выкупа у туринского клуба не будет.

В чем экономический и стратегический смысл для всех сторон:

  • Для "Ювентуса". Туринцы получают высококлассного готового вратаря на один сезон абсолютно бесплатно в плане трансферной стоимости, закрывая позицию здесь и сейчас. Им не нужно тратить бюджет, который необходим на другие трансферы.
  • Для ПСЖ. Парижане работают на долгосрочную перспективу. Прямо сейчас в Париже мощная вратарская линия – Матвей Сафонов и Люк Шевалье делят место в старте. Судзуки покупается как стратегический актив на будущее, а аренда в "Ювентус" гарантирует ему железное место в основе топ-клуба и игровую практику в Серии А, что поднимет его трансферную стоимость или подготовит к основе ПСЖ через год.
  • Для "Пармы". Итальянский клуб получает огромные для своего уровня €36 млн за вратаря и фиксирует колоссальную прибыль.

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Метки: ПСЖ ФК Ювентус футбол
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