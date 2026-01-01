Результаты спортивных состязаний за 15–16 августа 2026 года

Футбол
- В рамках 4-го тура Российской премьер-лиги 15 августа на столичном стадионе "Родина" сыграла вничью с тольяттинским "Акроном" 3:3. От москвичей хет-трик оформил Артём Максименко (13, 45+1 и 76), у волжан отличились Стефан Лончар (51), Жилсон Беншимол (70) и Кевин Аревало (86).
- Московский ЦСКА обыграл воронежский "Факел" 1:0. Все решил мяч в исполнении Ивана Облякова (71).
- "Ростов" на домашнем поле принимал казанский "Рубин" – разошлись с равным счетом 1:1. У ростовчан отличился Тимур Сулейманов (31), через 20 мин. ответил Жак-Жюльен Сиве (51).
- "Краснодар" дома обыграл грозненский "Ахмат" 1:0. Гол на счету Кристиана (45).
- 16 августа действующий чемпион России петербургский "Зенит" дома разгромил "Динамо" из Москвы со счетом 3:0. Голы забили Александр Соболев (дубль – 29 и 33) и Максим Глушенков (87).
- Самарские "Крылья Советов" в тот же день на родном поле проиграли махачкалинскому "Динамо" 1:4. От хозяев забил Иван Олейников (28), от гостей – Андрес Аларкон (6), Никита Глушков (22), Даниил Лесовой (77) и Гамид Агаларов (90+3).
- "Балтика" у себя в Калининграде уступила столичному "Спартаку"1:2. От москвичей забили Манфред Угальде (20) и Пабло Солари (49), от калининградцев – Андрей Мендель (23).
- В финале Суперкубка Англии выиграл "Арсенал", победив "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0. Голы оформили Риккардо Калафьори (1), Кай Хаверц (28) и Мартин Эдегор (48).
- "Ланс" взял Суперкубок Франции, обыграв ПСЖ с минимальным счетом 1:0. Победу обеспечил Флорьян Товен (32).
Теннис
- Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с турнира в Цинциннати, проиграв 15 августа американцу Александру Ковачевичу 7:5, 3:6, 6:7.
- В тот же день Анна Калинская обыграла американку Кэти Макнелли 6:3, 6:4.
- Ее коллега по российской сборной Диана Шнайдер взяла верх над немкой Татьяной Марией 6:2, 7:5.
- Россиянин Даниил Медведев обыграл 16 августа представителя Аргентины Марко Трунгеллити во втором круге турнира в Цинцинати со счетом 6:4, 7:5.
- Андрей Рублёв обыграл испанского теннисиста Пабло Карренья-Буста со счетом 7:5, 6:1.
- Мирра Андреева взяла верх над украинкой Александрой Олейниковой 6:1, 6:0.
- Россиянка Екатерина Александрова обыграла землячку Анну Блинкову 6:7, 7:4, 7:5.
- В парном разряде россиянка Диана Шнайдер в паре с представительницей Бельгии Элисе Мертенс проиграла смешанной паре Чань Хаочинь (Китайский Тайбэй) и Майя Джойнт (Австралия) со счетом 6:7, 6:3, 0:1.