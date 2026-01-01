"Я отдал все, что у меня было; больше мне нечего отдать": Месси объявил о завершении карьеры в сборной

Прощальное послание Месси оказалось развернутым.

По его словам, эти строки были написаны еще 31 июля, сразу после финала Чемпионата мира, в котором аргентинцы уступили "Красной Фурии" 0:1. Случившееся с отцом, указал он, убедило его в правильности этого решения (Хорхе Месси умер после продолжительной тяжелой болезни 7 августа).

Решение об уходе болезненно, но момент подходящий, считает Лео.

"Я клянусь, что всегда отдавал всего себя, не только в эти последние годы, когда мы выиграли все, но также и ранее. Я всегда боролся и отдал все за эту футболку – чтобы принести вам счастье и дать возможность с помощью футбола почувствовать гордость за то, что являетесь аргентинцами", – пишет Месси.

Но времени остается не слишком много, сожалеет он.

"Я люблю, любил и всегда буду любить являться частью национальной команды. Я отдал все, что у меня было; больше мне нечего отдать", – подчеркивает футболист.

Лео также обращает внимание на то, что появляются новые классные игроки, которые заслуживают быть на вершине.

Аргентинец поблагодарил своих поклонников за ту любовь, с которой они относились к нему эти 20 лет. Ему будет этого не хватать. Он также поблагодарил семью, всех тренеров, игроков и менеджеров команд, с которыми его довелось работать.

"Я ухожу с чувством спокойствия и с гордостью, зная, что вместе с моими напарниками по команде мы подарили вам моменты, о которых сами когда-то мечтали. Было безумно здорово испытать все это с вами. Я люблю вас!"

"Спасибо тебе, Господи, что сделал меня аргентинцем!", – восклицает Лео.

Футбол, впрочем, Месси не покидает. Буквально вчера его "Интер Майами" разгромил "Монреаль" в домашнем матче североамериканской лиги MLS со счетом 7:1. На счету Лео – покер и результативный пас.

Перечень спортивных достижений аргентинца почти бесконечен, пытаться приводить его бессмысленно. Со сборной своей страны выиграл чемпионат мира, дважды – Кубок Америки. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и шестикратный – "Золотой бутсы".