Когда в 2024 году стало известно о направлении военного контингента КНДР для участия в освобождении Курской области, зарубежные наблюдатели предсказывали массовое дезертирство корейцев. Аргументировалось это тем, что и конфликт для них чужой, и навыков необходимых у них нет. Тут же начали выпускать листовки, призывавшие солдат КНДР бросать оружие и сдаваться в плен, обещая взамен «горячую пищу» – противник был уверен, что воевать приедут голодные деморализованные люди, готовые на все ради плошки риса.

Но реальность оказалась иной. Северокорейские бойцы быстро приспособились к местным условиям и начали сражаться самоотверженно и слаженно, вызывая восхищение своей выносливостью, дисциплиной и высокой мотивацией. Из всего контингента в плен попали только два человека – и то лишь потому, что были ранены и находились без сознания.

Сейчас можно с уверенностью сказать: военные КНДР экзамен на поле боя сдали на отлично и принесли своей стране именно те дивиденды, на которые рассчитывал Пхеньян. Одним из главных слагаемых этого успеха стала хорошо проработанная пропаганда участия северокорейской армии в российской спецоперации.

Исторические параллели

Советский Союз в свое время провел две пропагандистские кампании, объяснявшие задачи наших войск за рубежом. Результат у них был совершенно разный.

В 1936–1939 годах неофициальное военное участие в испанской гражданской войне пользовалось оглушительным успехом внутри СССР. Вся страна знала гордую фразу Долорес Ибаррури «Но пасаран!», мальчишки мечтали удрать в интербригады, детей испанских коммунистов радостно приветствовали в «Артеке»…

Этот успех был достигнут с помощью последовательно продвигаемого тезиса: испанские республиканцы и мы воюем против общего врага – фашизма, захватывающего мир. То есть Гражданская война в Испании – это и наша национальная война.

Об этом было ярко сказано в стихотворении Константина Симонова «Генерал» (1937) про венгерского коммуниста Мате Залка, воюющего добровольцем на стороне республиканцев (имен наших военных старались не афишировать):

Венгерское красное знамя

Его освещает в бою,

И где б он ни бился, он всюду

За Венгрию бьется свою.

Наши испанские соратники изображались красивыми, мужественными людьми, с которыми не страшно пойти в самый жуткий бой.

В противоположность этой кампании, медиаосвещение участия СССР в войне в Афганистане в 1979–1989 годах ограничивалось вялыми отсылками к «интернациональному долгу» – одной из самых невнятных и непопулярных идеологем позднего СССР. О том, что конкретно нам нужно в Афганистане, какие собственные геополитические интересы мы там отстаиваем, не говорилось совсем. Немудрено, что упоминание некоего «долга» бесило обывателя: «Опять мы кому-то должны!»

Советские военнослужащие в Афганистане. 26 октября 1985 г. © Александр Гращенков/РИА Новости

Практически не освещались ни успешные операции наших войск, ни наша созидательная деятельность в Афганистане, ничего не рассказывалось о ярких персонажах среди наших афганских соратников. В результате дискурсом завладели другие силы, породив «Цинковых мальчиков» Светланы Алексиевич, фильм «Афганский излом» и тому подобное.

Непростая задача

При создании дискурса участия Народной армии в Курской операции корейским политтехнологам нужно было учитывать несколько факторов.

Во-первых, это были первые в истории КНДР активные действия ее армии на территории другого государства, в жестоком конфликте, где неизбежны потери. Смерть своих солдат на чужой земле всегда воспринимается болезненнее и острее ставит вопрос о причине участия в этих боевых действиях.

Во-вторых, сам конфликт между украинцами и русскими плохо укладывался в сознание корейцев, привыкших воспринимать оба народа как часть единого Советского Союза. Украинские советские солдаты – освободители Кореи были героями многих произведений корейской литературы, включая знаменитый рассказ Хан Сор Я «Шапка» (1946).

В-третьих, при всех традициях дружбы и сотрудничества, связывающих КНДР и Россию, наши отношения не были исторически безоблачны: советскую перестройку корейцы восприняли как предательство общего дела, да и о нашей поддержке международных санкций там хорошо помнят. Призывать своих солдат просто «воевать за Россию», апеллируя к интернациональному долгу, было бы политически рискованно.

«Художественная выставка КНДР. Страна великого народа» во Всероссийском музее декоративного искусства ©SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

В КНДР сумели избежать «ловушки Афганистана», построив дискурс на нескольких убедительных постулатах. Все они были сформулированы в многочисленных речах Ким Чен Ына и в первую очередь в его выступлении на открытии Мемориального комплекса в честь героев зарубежной военной операции 27 апреля 2026 года. Выставки Мемориального комплекса и оперативно написанные песни и картины, посвященные Курской операции, придали этим формулировкам эмоциональную окраску.

«Священная борьба за справедливость и национальное достоинство»

Основной постулат гласит: корейцы участвуют не в конфликте украинцев и русских, а в «освободительной Курской операции», помогая союзной России справиться с внешним врагом на ее территории. Этот враг – международный фашизм и гегемонистские силы мирового империализма, захватившие Украину и грозящие захватить весь мир.

Эти силы давно угрожают и КНДР, утверждают северокорейские медиа. Помогая русским воевать с общим врагом, КНДР борется за свои национальные цели. Цели эти описываются хорошо знакомыми корейцам идеологемами «независимость и достоинство, мир и процветание», которые СМИ часто употребляют в контексте «социализм нашего стиля» и «армия прежде всего». Одна из этих идеологем вынесена в название фильма «Достоинство» (2004). Главный герой ленты, северокорейский гений-физик, выступая на международной конференции, заявляет, что его изобретение, явно имеющее военный потенциал, помогает его стране соблюдать достоинство жить по-своему, мирно процветая.

Как видим, здесь задействована та же логика, что двигала советской «испанской» кампанией: «это наша война».

Успешно завершенная борьба

Риторика Ким Чен Ына фактически приравнивает успешную операцию по освобождению Курской области к успешно завершенной войне: «Солдаты КНДР и России, с сердцами, пылающими справедливостью и решимостью преодолеть смерть, показали, что на Земле есть сила, способная свергнуть злой мир, созданный империализмом, и что тирания несправедливости никогда не сможет покорить человечество». По словам вождя, корейская и российская армии «одержали решающие победы, предотвратив возрождение фашизма и подавляя военные амбиции гегемонистских сил».

Это несколько преждевременное высказывание настраивает аудиторию на позитивный лад, позволяя избежать усталости от медийной кампании, снизить общественное напряжение.

Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э в одном из домов, построенных для семей военнослужащих, погибших во время Курской операции. Пхеньян, 16 февраля 2026 г. ©KCNA via REUTERS

Сегодняшние новости с фронтов СВО в северокорейских СМИ выдерживаются исключительно в позитивном ключе, донося информацию о российских победах над общим врагом. Здесь есть сходство с дискурсом корейской войны, где долговременное перемирие представлено победой Народной армии над врагами.

Мы стали сильнее

По словам Ким Чен Ына, участие в Курской операции помогло КНДР укрепить свои позиции в мире: «В эти неспокойные времена, чтобы защитить суверенитет и национальные интересы, мы должны стать противником, которого боятся, а чтобы стать объектом их страха, мы должны объединяться и становиться сильнее».

В этом высказывании можно найти и намек на те дивиденды, которые КНДР получила в результате участия в операции: военный опыт, новые технологии, рынок военных заказов, обход союзником санкций.

Достойные соратники

Практические доводы в пользу операции дополнялись эмоционально окрашенными посылами. Слова Ким Чен Ына о том, что русские и корейцы показали «пример истинного братства и пролили драгоценную кровь ради общей цели», подкреплялись пестованием образа русских как братьев и соратников.

Эта работа началась в 2024 году, когда северокорейское телевидение стало транслировать исполнение корейскими звездами военных и патриотических русских песен («Моя Россия», «Довоюй, родной!», «Встанем», «Журавли» и так далее) с трогательными видеоклипами, в которых фигурировали русские солдаты, их жены и дети. Эти песни приобрели в КНДР огромную популярность: их транслировали в ресторанах, исполняли в караоке.

Те же привлекательные образы российских солдат рядом с корейскими солдатами на картинах художников КНДР были продемонстрированы на выставке «Плечом к плечу», прошедшей осенью 2025 года в Москве.

Звезды Родины

Однако главными героями дискурса, его эмоциональным фокусом стали северокорейские солдаты, которые «и на чужой земле продолжали служить Партии, Революции, Родине и народу». Выступая 18 января 2026 года на конференции в честь 80-летия основания Социалистического патриотического союза молодежи, Ким Чен Ын сказал: «Наши солдаты, казавшиеся такими обычными, отлично показали себя во время зарубежной операции, продемонстрировав всему миру, что такое наша молодежь».

Ким Чен Ын обнимает военнослужащего во время церемонии награждения бойцов подразделения, участвовавшего в Курской операции ©KCNA via REUTERS

Ким Чен Ын рассказал, что корейские солдаты носили с собой мешочки с родной землей и бросались в бой с криками: «Да здравствует Пхеньян!» В экспозициях Мемориального комплекса и видеоклипах, сопровождающих тематические песни, демонстрируются письма солдат вождю, клятвы верности, просьбы о вступлении в партию, последние наказы бойцов: «Товарищи, живите и возвращайтесь в объятия Великого Вождя Ким Чен Ына», «Передайте матерям, что мы смело сражались за Родину», «Пусть процветает наша Родина! Слава Ким Чен Ыну!»

В ликующие интонации торжества по случаю победы и возвращения естественно вплетались и ноты скорби по павшим бойцам. Ким Чен Ын лично встречал тела героев и проливал слезы над их гробами.

Поминанию павших на курской земле посвящены три новых песни, исполненные народной артисткой Ким Ок Чу и другими главными певицами страны на многих государственных концертах: «Помните!», «Звезды Родины» и «Вечное почитание».

Песни закрепили метафору звезды как символа подвига корейцев во время Курской операции. Погибших воинов назвали «звездами Родины, отстоявшими ее сияющее достоинство и честь» и обещали вечно хранить память о них:

Вы, кто без сожаления отдал жизнь, защищая честь,

Мы глядим на вас, как на звезды, излучающие свет.

Родина не забудет вашей бесценной жертвы,

Ваша вечная жизнь начинается в нашей общей памяти.

На концертах эти песни исполнялись одним сетом плачущими певицами в траурных платьях. Однако за ними обязательно следует бодрая песня «Мы – корейцы!», утверждающая, что «корейцев никому не сломить».

Медиа КНДР широко освещали награждения бойцов, бесплатное получение ветеранами и семьями погибших фешенебельных квартир в столичном микрорайоне «Новые звезды».

Монументальная пропаганда: «святой храм справедливости и достоинства»

Мемориал в честь участия корейцев в зарубежной операции, который Ким Чен Ын назвал «святым храмом справедливости и достоинства», стал новым местом политического паломничества наряду с дворцом-усыпальницей вождей Кымсусаном, музеем зверств американцев в Синчхоне и музеями классовой борьбы, посвященными японским и американским преступлениям на корейской земле.

«Храм» выдержан в стиле классицизма и украшен скульптурными группами, напоминающими эллинистические статуи. Его ежедневно посещает множество корейцев из разных социальных слоев, включая столичную элиту. На языке сегодняшних медиа это называется «посещением звезд Кореи».

«Посещение звезд» выглядит очень трогательно. Люди, даже не знавшие покойных лично, присаживаются перед могилами, тихо беседуют с павшими. Посетители несут в мемориал белые хризантемы, традиционные символы разлуки и печали, и не стыдятся своих слез.

Наряду с сильным эмоциональным эффектом экспозиции комплекса наглядно и подробно показывают непосвященным, что такое современная война. После просмотра стендов и материалов у северокорейских посетителей не остается вопроса – надо ли их не слишком богатой стране тратить ресурсы на запуск очередной ракеты.

Безусловно, надо. Иначе «Курская область» случится в самой КНДР.

Автор – профессор Университета Корё