Россия не станет атаковать страны НАТО, уверен Трамп

"У меня были хорошие переговоры с ним. Он не собирается нападать на территорию НАТО", – сказал Трамп в беседе с журналистами в Белом доме в четверг, 27 августа 2026 года, когда его спросили, дал ли Путин соответствующее обещание. Ответ американского политика передает AFP.

На вопрос о сообщениях, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время поездки в Москву предупреждал российскую сторону по этому поводу, президент США ответил: "Я не хочу это комментировать, но они не собираются нападать".

Рэтклифф посетил Москву 25 августа. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил встречу с Рэтклиффом и заявил, что стороны обсуждали вопросы, относящиеся к компетенции спецслужб. В Кремле уточняли, что Путин с директором ЦРУ не встречался.

В прежних комментариях этой поездки Трамп отмечал, что его не беспокоят заявления о гипотетическом прямом конфликте РФ и НАТО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 августа назвал публикации о возможных планах России против НАТО искажением реальности и газетными утками. По его словам, сообщения о возможных действиях Москвы против альянса не отражают намерений России.