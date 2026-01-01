Швейцария ужесточает меры экономии воды на фоне рекордной засухи

Как пишет Blick, в ряде регионов гражданам запрещено мыть автомобили и поливать газоны, а фермерам – забирать воду из ручьев. В кантоне Аргау на границе с Германией действуют запреты на полив газонов, наполнение бассейнов и мойку транспортных средств; запрещен и забор воды из большинства ручьев, что вызывает жалобы аграриев на критическую ситуацию. Аналогичные меры приняты в Базеле. Власти города Золотурн запретили фермерам производить забор воды в местных реках "до нового распоряжения".

Засуха сказалась на судоходстве: уровень воды в Цюрихском озере снизился, и часть перевозчиков приостановила движение на отдельных маршрутах. Низкие уровни отмечаются также в Боденском озере и на Верхнем Рейне.

В центральной части страны, в том числе в коммунах у горы Пилатус близ Люцерна, из-за обмеления источников питьевую воду доставляют в цистернах на тракторах. В кантоне Санкт-Галлен муниципальный бассейн в Уцвиле завершил сезон раньше графика: его суточный расход сопоставим с потребностями примерно тысячи человек, поэтому объект закрыт для экономии воды.

Во франкофонных кантонах ситуация оценивается как наиболее тяжелая. "Во франкофонной Швейцарии – кантонах Во, Женева и Невшатель – засуха имеет катастрофические последствия: гибнет рыба, страдают леса, а фермеры вынуждены расходовать запасы зимних кормов", – пишет СМИ.

Проблемы в аграрном секторе

Ожидается влияние погодных условий на продовольственные цены, в первую очередь на картофель и сахарную свеклу. Глава крупнейшей ассоциации фермеров конфедерации Маркус Риттер заявил, что потери швейцарских аграриев могут превысить уровень 2003 года, когда ущерб составил 500 млн франков (около $615 млн). По его словам, убытки, понесенные сельскохозяйственным сектором из-за летней жары, уже выше показателей 2003 года.

"Поскольку в этом году пострадали все регионы, убытки, безусловно, будут выше. Ситуация исключительная, так как уже в начале лета почва испытывала дефицит влаги. Лично я никогда не сталкивался с подобной засухой", – цитирует его слова газета Tribune de Geneve.

Засуха в Европе

Жара и аномальная засуха в Европе опустили уровень воды в судоходных реках до критических уровней – грузоперевозки по Рейну и Дунаю резко сокращаются. Возникают проблемы с охлаждением энергоблоков АЭС, расположенных вблизи рек,– таких, как венгерская "Пакш" и румынская "Чернаводэ".

Из-за затяжной нехватки осадков в Саксонии повсеместно упал уровень воды в реках, в результате обнажились каменные метки – свидетельства прошлых засух, так называемые камни голода.

Глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид предупредил, что затянувшаяся жара и засуха в 2026 году несут риск значительных потерь урожая в ФРГ вплоть до полного его уничтожения в отдельных регионах.

По его словам, тенденция к снижению затрагивает и осенние культуры: картофель, овощи, сахарную свеклу, а также кукурузу и сою. При этом в южных регионах Германии дело может дойти до полной потери урожая.

Июнь 2026 года в Европе стал самым жарким за все время измерений. Reuters со ссылкой на сеть мониторинга смертности EuroMOMO сообщало, что в период рекордной жары в странах Западной Европы зафиксировано более 10 тыс. случаев избыточной смертности.

Ученые связывают учащение подобных явлений с изменением климата. Более жаркие и продолжительные летние периоды, сопровождающиеся дефицитом осадков, становятся для Центральной Европы новой нормой, что повышает риск регулярных перебоев в работе одной из ключевых водных магистралей континента.