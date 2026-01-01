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Швейцария ужесточает меры экономии воды на фоне рекордной засухи

На фоне экстремальной жары национальная метеослужба MeteoSuisse на прошлой неделе установила максимальный, четвертый, уровень засухи на всей территории страны. По данным властей, почти в каждом из 26 кантонов введены ограничения на использование воды. Федеральное ведомство по охране окружающей среды (FOEN) сообщило, что в период с 1 апреля по 31 июля пятая часть швейцарских станций мониторинга зафиксировала рекордно низкие уровни воды.

Как пишет Blick, в ряде регионов гражданам запрещено мыть автомобили и поливать газоны, а фермерам – забирать воду из ручьев. В кантоне Аргау на границе с Германией действуют запреты на полив газонов, наполнение бассейнов и мойку транспортных средств; запрещен и забор воды из большинства ручьев, что вызывает жалобы аграриев на критическую ситуацию. Аналогичные меры приняты в Базеле. Власти города Золотурн запретили фермерам производить забор воды в местных реках "до нового распоряжения".

Засуха сказалась на судоходстве: уровень воды в Цюрихском озере снизился, и часть перевозчиков приостановила движение на отдельных маршрутах. Низкие уровни отмечаются также в Боденском озере и на Верхнем Рейне.

В центральной части страны, в том числе в коммунах у горы Пилатус близ Люцерна, из-за обмеления источников питьевую воду доставляют в цистернах на тракторах. В кантоне Санкт-Галлен муниципальный бассейн в Уцвиле завершил сезон раньше графика: его суточный расход сопоставим с потребностями примерно тысячи человек, поэтому объект закрыт для экономии воды.

Во франкофонных кантонах ситуация оценивается как наиболее тяжелая. "Во франкофонной Швейцарии – кантонах Во, Женева и Невшатель – засуха имеет катастрофические последствия: гибнет рыба, страдают леса, а фермеры вынуждены расходовать запасы зимних кормов", – пишет СМИ.

Проблемы в аграрном секторе

Ожидается влияние погодных условий на продовольственные цены, в первую очередь на картофель и сахарную свеклу. Глава крупнейшей ассоциации фермеров конфедерации Маркус Риттер заявил, что потери швейцарских аграриев могут превысить уровень 2003 года, когда ущерб составил 500 млн франков (около $615 млн). По его словам, убытки, понесенные сельскохозяйственным сектором из-за летней жары, уже выше показателей 2003 года.

"Поскольку в этом году пострадали все регионы, убытки, безусловно, будут выше. Ситуация исключительная, так как уже в начале лета почва испытывала дефицит влаги. Лично я никогда не сталкивался с подобной засухой", – цитирует его слова газета Tribune de Geneve.

Засуха в Европе

Жара и аномальная засуха в Европе опустили уровень воды в судоходных реках до критических уровней – грузоперевозки по Рейну и Дунаю резко сокращаются. Возникают проблемы с охлаждением энергоблоков АЭС, расположенных вблизи рек,– таких, как венгерская "Пакш" и румынская "Чернаводэ".

Из-за затяжной нехватки осадков в Саксонии повсеместно упал уровень воды в реках, в результате обнажились каменные метки – свидетельства прошлых засух, так называемые камни голода.

Глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид предупредил, что затянувшаяся жара и засуха в 2026 году несут риск значительных потерь урожая в ФРГ вплоть до полного его уничтожения в отдельных регионах.

По его словам, тенденция к снижению затрагивает и осенние культуры: картофель, овощи, сахарную свеклу, а также кукурузу и сою. При этом в южных регионах Германии дело может дойти до полной потери урожая.

Июнь 2026 года в Европе стал самым жарким за все время измерений. Reuters со ссылкой на сеть мониторинга смертности EuroMOMO сообщало, что в период рекордной жары в странах Западной Европы зафиксировано более 10 тыс. случаев избыточной смертности.

Ученые связывают учащение подобных явлений с изменением климата. Более жаркие и продолжительные летние периоды, сопровождающиеся дефицитом осадков, становятся для Центральной Европы новой нормой, что повышает риск регулярных перебоев в работе одной из ключевых водных магистралей континента.

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Метки: засуха Швейцария
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