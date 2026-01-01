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Более 1,7 тыс. беспилотников сбили на подлете к Московской области за неделю

Большая часть БПЛА была уничтожена силами противовоздушной обороны "на дальних подступах", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 123 беспилотника сбили у границ Москвы.

Свыше 1,7 тыс. БПЛА сбили на подлете к Московской области за неделю

Радиотехническое подразделение ПВО России

©Минобороны России /mil.ru

Всего за неделю с 8 по 15 августа 2026 года 1743 беспилотника летели в сторону Московского региона. Для сравнения, за прошлую неделю, с 1 по 8 августа, в столичном регионе было сбито 1984 БПЛА. На подлете к Москве сбили 82 аппарата.

К утру субботы, 15 августа, мэр Москвы сообщал об уничтожении 15 беспилотников, летевших на столицу. Над Московской областью ночью были сбиты и подавлены восемь БПЛА, прокуратура открыла горячую линию для пострадавших.

В Шатуре дрон попал в частный дом. Пострадали 55-летняя женщина и девятилетний мальчик. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое. Женщина находится в состоянии средней степени тяжести.

Всего за ночь средства ПВО уничтожили над Россией 598 БПЛА.

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Метки: Москва Сергей Собянин
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