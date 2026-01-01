Более 1,7 тыс. беспилотников сбили на подлете к Московской области за неделю

Всего за неделю с 8 по 15 августа 2026 года 1743 беспилотника летели в сторону Московского региона. Для сравнения, за прошлую неделю, с 1 по 8 августа, в столичном регионе было сбито 1984 БПЛА. На подлете к Москве сбили 82 аппарата.

К утру субботы, 15 августа, мэр Москвы сообщал об уничтожении 15 беспилотников, летевших на столицу. Над Московской областью ночью были сбиты и подавлены восемь БПЛА, прокуратура открыла горячую линию для пострадавших.

В Шатуре дрон попал в частный дом. Пострадали 55-летняя женщина и девятилетний мальчик. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое. Женщина находится в состоянии средней степени тяжести.

Всего за ночь средства ПВО уничтожили над Россией 598 БПЛА.