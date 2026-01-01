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Поддержка русского языка и русской культуры имеет стратегическое значение, заявил Путин

В День народного единства, 4 ноября 2026 года, президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Международной недели "Народы России". В своем выступлении он рассказал о значении межнационального согласия, роли русского языка и русского народа, историческом единстве культур и вкладе представителей разных народов страны в защиту Отечества.

Сплоченность россиян и поддержка героев СВО: о чем говорил Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле

В Дне народного единства заложена великая история России, которая всегда сплачивалась, отвечая на вызовы. Это отметил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения наград в Кремле. По традиции глава государства вручил президентскую премию за вклад в укрепление единства нации и госнаграды представителям общественных и религиозных организаций, деловой элиты, а также деятелям культуры. Торжественная церемония прошла 4 ноября 2026 года в Кремле.

В Крыму ограничили подачу электричества из-за аварии

В Крыму введены ограничения на подачу электроэнергии из-за аварии в энергосистеме за пределами полуострова. Об этом в среду, 4 ноября 2026 года, сообщил в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков. По его словам, ведутся восстановительные работы. Он призвал жителей сохранять спокойствие и ориентироваться на проверенные источники информации.

Самвела Карапетяна задержали по делу о хищениях и отмывании денег в "Электросетях Армении"

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении увезли лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна после обыска в его доме.

Одновременные обыски идут по 65 адресам в рамках уголовного дела, которое ведет Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды, сообщила пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян в среду, 4 ноября 2026 года.