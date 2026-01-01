"Лидеры Ирана считают демократов слабыми, неэффективными и разрушающими страну, но я этого не допущу", – написал Трамп в Truth Social.

"Иран на прошлой неделе запустил больше беспилотников и ракет, чем в любой другой период более чем за год", – уточнил политик. По словам Трампа, "все они были сбиты, никакого ущерба не было".

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на эксклюзивные комментарии Трампа сообщил, что глава Белого дома склонен возобновить удары по Ирану после Нового года, если между двумя странами не будет достигнуто соглашение.

Промежуточные выборы прошли в США 3 ноября. По итогам голосования демократы получают большинство мест в обеих палатах конгресса нового созыва, который приступит к работе в начале января 2027 года.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, на что Тегеран ответил своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако уже через три недели стороны вновь обменялись ударами, и на текущий момент конфликт остается неурегулированным.

Говоря об активизации иранских авиаударов, Трамп не уточнил, по каким целям они наносятся. Ранее Пентагон обнародовал данные, что военным базам США на Ближнем Востоке в результате произведенных атак нанесен ущерб в $184 млн.