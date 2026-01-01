По словам фон дер Ляйен, Брюссель намерен включить в санкционные списки более 70 судов так называемого "теневого флота" и ввести запрет на все танкеры с российской страховкой, сообщает "Интерфакс".

Кроме морских ограничений, ЕК предлагает расширить запрет на услуги для российской энергетики, чтобы, как заявила фон дер Ляйен, "ни одна европейская компания не могла помочь России строить, эксплуатировать или восстанавливать объекты ее энергетической инфраструктуры, в частности НПЗ". Впервые меры затронут и сферу электроэнергии.

Отдельный блок касается финансового сектора. Еврокомиссия заявила о намерении распространить запрет на транзакции примерно на 60 российских банков. Все они будут отключены от системы SWIFT.

ЕК также предложила запретить выдачу виз бывшим участникам военных действий из РФ, объяснив это необходимостью защитить Европу от угроз.

Еще один раздел ограничений адресован спорту и культуре: предлагается не допускать в ЕС российских атлетов и команды, выступающие под флагом РФ, запретить демонстрацию официальных символов России на соревнованиях, ограничить участие РФ в европейских федерациях и прекратить финансирование профильных и культурных ассоциаций спонсорами из России.

Кроме того, Еврокомиссия намерена запретить гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в компаниях в России.

"Не может быть работы в обычном режиме в том, что касается наших экономических отношений с Россией", – отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, в новом пакете Брюссель уделит особое внимание третьим странам, которые помогают России обходить ранее введенные санкции, и будет работать с международными партнерами для пресечения таких схем.

Как утверждаются санкции Евросоюза

Предложения Еврокомиссии не вступают в силу автоматически – для утверждения каждого санкционного пакета требуется единогласное одобрение всех 27 государств – членов сообщества на уровне Совета ЕС. Из-за правила консенсуса согласование ограничений нередко затягивается на несколько недель или месяцев, поскольку отдельные страны добиваются исключений для чувствительных отраслей своей экономики. Вместе с тем в ноябре канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил поэтапную отмену рестрикций при соблюдении определенных условий и достижении прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

После начала специальной военной операции в 2022 году Брюссель последовательно принял 21 пакет антироссийских мер. В предыдущие перечни, в частности, вошли эмбарго на морские поставки российской нефти и угля, потолок цен на энергоносители, запрет на экспорт высокотехнологичной продукции и товаров двойного назначения, а также персональные визовые и финансовые ограничения против политиков, бизнесменов и журналистов.

Какие ограничения против России уже действуют в финансах, судоходстве и спорте

Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT объединяет более 11 тысяч финансовых организаций по всему миру. С весны 2022 года Евросоюз поэтапно отключил от этой платформы крупнейшие кредитные организации РФ, включая Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Россельхозбанк, однако десятки региональных и отраслевых банков продолжали использовать ее для расчетов.

В судоходной сфере Брюссель с 2024 года ведет реестр танкеров, перевозящих российскую нефть, по утверждению ЕС, в обход установленного странами "Большой семерки" ценового потолка, запрещая таким судам заход в европейские порты и обслуживание в компаниях сообщества. В спорте большинство международных федераций отстранили национальные сборные еще в 2022 году, но в ряде дисциплин атлеты из России продолжали выступать в нейтральном статусе.