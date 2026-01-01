Порядок организации школьных смен определило Минпросвещения

Занятия во вторую смену могут проводиться только для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов, следует из методических рекомендаций Минпросвещения РФ, содержание которых в понедельник, 17 августа 2026 года, цитирует ТАСС.

Также в ведомстве уточнили, что проведение нулевых уроков не допускается, а обучение в три смены полностью запрещено.

Ранее Минпросвещения определило оптимальную продолжительность школьных переменок.

Обучение в несколько смен (чаще всего в две) практикуется более чем в 45 странах мира. Этот подход применяется для экономии бюджета и решения проблемы нехватки школьных зданий. Обычно первая смена начинается в 7:30–8:00, а вторая – сразу же после окончания первой в 17:00–18:00.

Принято считать, что для ребенка обучение во вторую смену более сложно: к концу дня накапливается усталость и снижается внимание, такой график ограничивает время для внеклассных занятий (спортивных секций, например).