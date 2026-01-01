Русский фронтир: с какими трудностями сталкивались первопроходцы Сибири

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От Урала до Тихого океана

Движение на восток, «встречь солнцу», начали еще в ХIV веке новгородские и устюжские купцы, отправлявшиеся за Камень (Урал) за «мягкой рухлядью» – мехами, которые долгое время играли роль главного экспортного товара. В следующем столетии русские появились в верховьях Камы; чуть ниже впадения в нее Чусовой сегодня стоит город Пермь. Далее взоры землепроходцев обратились к зауральским землям, входившим в Сибирское ханство.

Этим осколком распавшейся Золотой орды в 1563 году завладел чингизид Кучум, обложивший окрестные племена тяжелой данью – ясаком. Его отряды стали нападать и на русские фактории, которые создавали купцы Строгановы, фактические хозяева Приуралья. Именно Строгановы начали завоевание Сибири. В 1582-м нанятый ими казачий атаман Ермак с дружиной из 500 человек разбил разноплеменное ополчение Кучума и занял его столицу Сибир, от которой, по одной из версий, и произошло название огромной территории.

Через три года Ермак погиб и завоевательную инициативу перехватил царский воевода Василий Сукин, основавший первый сибирский город Тюмень. В 1587-м был заложен Тобольск. В 1593 году русские подавили сопротивление вогулов (манси), основав на их землях городки Пелым и Берёзов. А уже в 1601-м дошли до Енисея, в низовьях которого выросла «златокипящая» Мангазея, главный пункт вывоза из Сибири мехов и других товаров.

Поражает скорость, с которой русские продвигались по огромной территории Сибири: всего через полвека после похода Ермака они достигли Приморья и Чукотки и вышли на берега Тихого океана. Такая стремительность объясняется не только малочисленностью сибирских народов, их технической и военной отсталостью, но и разумностью пришельцев, которые не навязывали свои обычаи местному населению и не облагали его чересчур обременительными повинностями. Ясак, взимаемый с сибирских остяков и вогулов в конце ХVI века, был втрое ниже того, что они платили Кучуму. В результате местная племенная верхушка почти без сопротивления приняла новую власть, а часть ее впоследствии влилась в русскую элиту.

Схема продвижения русских по территории Сибири всюду была одна и та же. Следуя на ладьях по крупным и мелким рекам, казаки или стрельцы находили стратегически удобную точку на берегу и сооружали острог – деревянную крепость. Вокруг жилых и общественных построек ставился тын из заостренных бревен или же возводились деревянные стены с башнями, на которых устанавливались пушки. Иногда острог обносили земляным валом и окружали глубоким рвом.

Когда известие об этом доходило до центральной власти, в острог присылали служилых людей с боеприпасами и продовольствием под присмотром казачьих сотников и пятидесятников. Остроги превращались в оплоты русской власти, центры торговли с местным населением и взимания с него дани. Воеводы и подчиненные им начальники крепостей имели указание приглашать к себе туземных князьков, поить их вином и одаривать, чтобы убедить вступать в царское подданство и платить ясак.

В начале ХVII века землепроходцы проникли из тайги в степи Южной Сибири, где им пришлось противостоять набегам казахов и джунгар. Военные действия затянулись на целое столетие – кочевники многократно осаждали русские остроги, включая основанный в 1604 году Томск. Неспокойно было и в среднем течении Енисея, где в 1628-м воевода Андрей Дубенский заложил крепость Красный Яр, будущий город Красноярск.

В 1629 году казачий сотник Пётр Бекетов добрался в земли бурятов, которых по созвучию прозвали «братскими народами». Однако вначале ничего братского в их отношениях с русскими не было: основанный на берегах Ангары Братск не раз подвергался нападениям. В 1632-м тот же Бекетов заложил на Лене Якутский острог – нынешний Якутск. Оттуда отряды казаков отправились на восток, отбирая у местных жителей – эвенков (тунгусов) и эвенов (ламутов) – меха и другие ценности.

В 1639 году отряд Ивана Москвитина впервые вышел на берег Тихого океана, а в 1643-м Курбат Иванов достиг «Байкальского моря». Вокруг великого озера появились остроги, включая основанный 18 годами позднее Иркутск. В 1644-м атаман Василий Поярков проплыл по Амуру до самого устья, несмотря на столкновения с племенами дауров, дючеров и нивхов (гиляков). В 1648 году морская экспедиция Семёна Дежнёва, достигнув Чукотки, открыла пролив между Азией и Америкой (Берингов пролив).

Одновременно атаман Ерофей Хабаров отправился в Даурию, подчинив ее России. Это вызвало недовольство империи Цин, считавшей приамурские земли своими. Неравный конфликт завершился в 1689 году заключением Нерчинского договора, по которому низовья Амура отходили к Китаю. Приморье было потеряно вплоть до 1858-го. Остальная Сибирь бесповоротно вошла в состав Русского государства, хотя покорение Чукотки и Камчатки затянулось до ХVIII столетия.

«Чтобы иным неповадно было»

Фактически освоение Сибири русскими началось в 1590 году, когда по решению центральной власти туда направили несколько крестьянских семей, – прежде в регионе фактически не было земледелия. Русское население быстро росло и к 1662-му достигло почти 70 тыс. человек, включая 32 тыс. крестьян, 11 тыс. казаков и стрельцов, 10 тыс. посадских людей, 3000 чиновников и представителей духовенства. Особой категорией были ссыльные (свыше 7000): уже тогда в Сибирь начали ссылать уголовных и политических преступников, включая старообрядцев.

Серьезной проблемой для поселенцев оказался недостаток женщин. С семьями приезжали только крестьяне, остальным приходилось доживать век бобылями или сходиться с местными уроженками. Церковники с неодобрением сообщали, что русские «с татарскими и с остяцкими и вагулецкими поганскими женами смешаются, а иные живут с татарскими некрещеными как есть с своими женами и детей приживают». В результате уже в конце ХVII века здесь появилось множество метисов.

По подсчетам историка-сибиреведа Бориса Долгих, коренное население края в начале того же столетия достигало 300 тыс. человек. Часть из них – сибирские татары, якуты, буряты, кыргызы – занимались скотоводством, остальные были охотниками и рыболовами. Повседневной реальностью оставались голод и эпидемии. Часто между соседними народами велись войны из-за охотничьих угодий, вошедшие в местный фольклор. Период до прихода русских назывался «кровавым веком», «временем усобиц», которые прекратились далеко не сразу. Случались столкновения и с русскими пришельцами, хотя в них за целое столетие погибло не более 6000 человек. Конечно, это нельзя сравнить с кровавыми «подвигами» испанских конкистадоров и других европейцев.

Не было здесь и другого характерного для европейской колонизации явления – насильственного обращения в христианство. При этом крещение «инородцев» считалось важной целью царской администрации и созданной в 1620 году Тобольской епархии. Туземцы принимали крещение целыми родами или селениями, однако для большинства из них это являлось формальностью и они продолжали исполнять языческие обряды и слушаться шаманов. В основном к православию обратились представители двух крупнейших сибирских народов – якуты и буряты, ставшие основными проводниками русского влияния. При поддержке власти они активно осваивали новые районы, ассимилируя их менее развитых жителей. За два века численность якутов выросла вчетверо, бурятов – в 2,5 раза.

После эксцессов периода завоевания в крае утвердилась власть царских воевод, которые с 1637 года подчинялись особому Сибирскому приказу. Главной их задачей было обеспечение поступления в казну ясака, прежде всего мехов. Кроме того, царские грамоты предписывали русским переселенцам не отнимать у коренных жителей угодий и селиться только в незаселенных местах, благо таковых в Сибири хватало. В случаях земельных споров решения выносили обычно в пользу местных жителей: «Людем, которые у ясачных людей угодья пустошат, за то воровство наказание… бить кнутом нещадно, чтобы иным неповадно было». Это объяснялось не гуманизмом царской администрации, а тем, что нанесенный туземцам ущерб оборачивался прямым убытком казне.

Строго запрещалось закабалять «ясачных людей», брать с них долговые расписки, ввозить к ним вино и табак. В судах они имели равные права с русскими. До начала ХIХ века их внутренней жизнью управляли прежние родоплеменные структуры, а позже – выборные органы из «лучших представителей». Несмотря на жесткую централизацию власти, коренное население Сибири фактически пользовалось автономией.

Нужно отметить, что эти порядки существовали в той части края, где царская власть была достаточно прочной. В окраинных районах наподобие Чукотки и Камчатки долго царило «право сильного»: заезжие купцы и промысловики спаивали местных жителей, за бесценок скупали у них пушнину, а порой и просто грабили. Ответом были восстания, в 1747 году чукчи почти целиком уничтожили отряд майора Дмитрия Павлуцкого из 97 человек. Но многие народы сами просились под руку «белого царя», например в 1756-м это сделали алтайцы, которым угрожало китайское завоевание.

К концу ХVIII века вся территория Сибири, кроме Приморья и Урянхайского края (Тувы), окончательно вошла в состав России. Власть начала снабжать туземцев продовольствием в случае голода, организовала их бесплатное лечение и обучение. Все это привело к умножению числа коренных жителей. Если количество индейцев США и Канады с 1600 по 1900 год сократилось с 3 млн до 300 тыс., то численность сибирских народов за тот же период выросла с 300 тыс. до 800 тыс.

Сотни тысяч переселенцев

Реформы Петра Великого принесли Сибири много нового. В 1700 году был создан Приказ рудокопных дел, стимулирующий разведку недр и освоение обнаруженных месторождений. Купцы и чиновники активно занялись устройством заводов и рудников, в авангарде шагал род Демидовых. Акинфий Демидов основал Колывано-Воскресенские заводы – на Алтае добывалось не только железо, но также золото и другие металлы.

В 1704 году в Забайкалье был открыт государственный Нерчинский сереброплавильный завод, к которому вскоре добавились другие: Шилкинский, Александровский, Акатуйский. В 1828-м томский купец Андрей Попов впервые начал добывать в Сибири золото, и вскоре край охватила настоящая золотая лихорадка, не уступавшая по размаху будущей американской.

В поисках природных богатств предприимчивые сибиряки устремились за океан – в 1799 году была учреждена Российско-американская компания, сыгравшая главную роль в колонизации Русской Америки (Аляски). У истоков ее создания стоял иркутский купец Григорий Шелихов. Сибирь развивалась не только вширь: росло население, строились новые города, «законы тайги» постепенно уступали место цивилизации. В 1822 году назначенный генерал-губернатором края выдающийся законодатель Михаил Сперанский упорядочил управление Сибирью, разделив ее на Восточную и Западную, и разработал «Устав об управлении инородцев», имевший целью урегулировать отношения русских с коренными народами.

Развивались, хоть и неспешно, наука и образование: еще в начале XVIII века в Тобольске работал первый сибирский историк и картограф Семён Ремизов, в 1701-м там же появилась первая в крае школа, и только в 1878 году в Томске был открыт первый университет. Большую роль в распространении просвещения играли политические ссыльные, которых все более массово отправляли в Сибирь: сперва декабристы, потом революционеры-народники и социал-демократы. Под их влиянием у немногочисленной местной интеллигенции возникли вольнолюбивые идеи, включая мысль об отделении Сибири. «Областники» считали Сибирь угнетенной колонией, которая в будущем должна отколоться от России, как Америка от Англии. Эту параллель особенно охотно проводили на Западе, где Сибирь на картах часто выделяли отдельно.

Но особой популярности такие идеи не получили: местные жители знали, что развитие края во многом зависит от центральной власти. В 1860 году она присоединила к империи Приамурье и Приморье, что обеспечило выход к морю. А в 1891-м по приказу Александра III началось строительство грандиозной Транссибирской магистрали протяженностью почти 9300 км – уже через 12 лет она была введена в строй, позволив добираться из Москвы во Владивосток всего за несколько дней вместо прежних двух месяцев.

Строительство Транссибирской магистрали ©Ян Томашкевич «Альбом видов сооружения Средне-Сибирской железной дороги. 1893–1898 гг.»

После этого в Сибирь и на Дальний Восток устремились сотни тысяч переселенцев, в основном русских и украинских крестьян, которым обещали большие участки земли и помощь в обустройстве. К 1913-му население региона выросло до 10 млн, а площадь пахотных земель за 15 лет увеличилась в 2,5 раза, что позволило сибирякам не только обеспечивать себя продовольствием, но и вывозить его в центр страны и даже за границу. В том же 1913 году в Европу и Америку экспортировалось 2,4 млн пудов сибирского масла.

Развитие Сибири прервала революция, после которой край впервые за четыре века оказался оторван от России: там утвердилась сначала власть местных «областников», потом диктатура адмирала Колчака. Поддержавшие белых иностранные державы не скрывали намерений прибрать к рукам «бесхозные» земли: японцы оккупировали Приморье, американцы высадились на острове Врангеля и пытались взять в аренду Камчатку. Но в 1922-м советская власть при помощи красных партизан одолела своих врагов и овладела всей территорией Сибири.

Главные сокровища региона

В годы первых пятилеток край начал развиваться невиданными прежде темпами, хотя во многом это развитие обеспечивалось дешевым трудом заключенных, пополнявших бесчисленные лагеря ГУЛАГ. За 1929–1933 годы промышленное производство в Сибири увеличилось в восемь раз, выработка электроэнергии – в пять раз, добыча полезных ископаемых – в два раза. Новым центром добычи угля стал Кузбасс, в заполярном Норильске добывались медь и алюминий, в Новосибирске и Иркутске выросли машиностроительные заводы. В 1932-м стартовало строительство параллельной Транссибу Байкало-Амурской магистрали. С началом Великой Отечественной войны эта масштабная стройка, как и многие сибирские проекты, была прервана и возобновилась только в 1970-е годы.

Важной частью развития Сибири стало исследование Арктики. Впервые была налажена навигация по Северному морскому пути, позволившая вывозить из полярных портов лес и другие товары и доставлять туда продовольствие. Советские полярники прославились на весь мир такими достижениями, как плавание ледокола «Александр Сибиряков» (1932), спасение затертого льдами парохода «Челюскин» (1934), экспедиция папанинцев на Северный полюс (1937).

Экспедиция ледокольного парохода «Челюскин» во льдах Северного Ледовитого океана. 18 октября 1933 года ©РИА Новости

Благодаря геологическим исследованиям полярных районов были открыты богатейшие месторождения золота на Колыме, олова в районе Верхоянска и других полезных ископаемых. Уже после войны к природным богатствам Сибири добавились алмазы: в 1954-м геолог Лариса Попугаева обнаружила в Якутии их первое месторождение.

В те же годы главным сокровищем края сделалась нефть. Прежде ее в небольших количествах добывали только на Сахалине, но в 1960-м скважина у села Шаим в Тюменской области дала первое черное золото Западной Сибири. Позже было открыто более 500 месторождений нефти, газа и конденсата, в том числе такие громадные, как Уренгойское, Бованенковское, Самотлорское, Приобское. В ходе их освоения были построены магистральные нефте- и газопроводы, по которым углеводороды поставлялись на запад страны, а потом и в Европу. Следующим этапом стала разработка столь же богатых нефтегазовыми ресурсами Восточной Сибири и арктических морей. В 1980-е на востоке региона были открыты гигантские месторождения природного газа – Ковыктинское в Иркутской области и Чаяндинское в Якутии, откуда газ по газопроводу «Сила Сибири» поставляется в Китай.

Добыча сырья на Кия-Шалтырском нефелиновом руднике в Кузбассе. 1 июля 1966 года ©Эттингер/РИА Новости

Сегодня в Сибири добывается 90% российской нефти, 95% газа, 40% угля, 75% алюминия, 80% никеля, 70% золота, 80% алмазов. Но это лишь небольшая часть природных богатств региона. Можно вспомнить озеро Байкал, где сосредоточено 20% пресной воды на планете, могучие реки с построенными на них многочисленными ГЭС, изобилие рыбы в сибирских реках и морях, растительные и животные сокровища тайги. Говоря о перспективах, часто цитируют слова Михаила Ломоносова о том, что богатство России будет прирастать Сибирью. На деле цитата великого ученого звучит иначе: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном». Ведь могущество государства обеспечивается не только наличием природных богатств, но и их бережным и эффективным использованием, а также умением защитить их от чужих жадных рук.