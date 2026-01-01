Совет директоров Nvidia вернул Дженсена Хуанга на пост гендиректора: акции компании подскочили выше $168

Совет директоров американской компании Nvidia единогласно восстановил сооснователя Дженсена Хуанга в должностях президента и генерального директора. Решение вступило в силу немедленно, Хуанг также вернулся в совет директоров.

Еврокомиссия отказалась от двусторонних консультаций с Россией по безопасности

Европейская делегация хочет вести переговоры по Украине только в многостороннем формате. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью. По ее словам, дискуссия об архитектуре евробезопасности может начаться только после "прекращения огня на Украине" и с участием стран НАТО и ЕС.

Рютте исключил возвращение НАТО к границам 1997 года

Никто в НАТО не считает такой шаг хорошей идеей, отметил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Он сказал, что подобные решения не принимаются вне блока.

Парламент Ирана готов срочно оформить выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия

Законопроекты о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) подготовлены и зарегистрированы в законодательной системе иранского меджлиса, сообщил председатель парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. По его словам, у депутатов есть необходимая и твердая воля для принятия документов.

Пашинян объявил о начале реализации проекта "Маршрут Трампа"

Премьер-министр Никол Пашинян назвал запуск проекта "поистине историческим событием" и "крупнейшей экономической программой Армении со времен обретения независимости". Как заявил глава правительства, "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) будет иметь огромное региональное и международное значение, придавая дополнительную энергию Транскаспийскому торговому маршруту и западно-восточным связям, а также будет играть исключительную роль в экономическом развитии республики и укреплении ее безопасности.

Венгрия выступила против увязки бюджета Евросоюза с вопросом о помощи Украине

Эти два вопроса должны рассматриваться раздельно, отметил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Он подтвердил, что на предстоящем саммите Евросоюза в Брюсселе не поддержит проект семилетнего бюджета объединения в нынешнем виде.

Новошахтинский завод нефтепродуктов приостановил работу после атаки ВСУ на Ростовскую область

На месте работают экстренные службы, последствия атаки локализуют, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Сведения о пострадавших и масштабе ущерба не приводятся.