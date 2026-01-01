Госдума одобрила масштабные изменения в налоговой системе: что изменится для граждан и бизнеса

Государственная дума приняла пакет поправок в Налоговом кодексе, предусматривающих изменения в налогообложении доходов граждан, предпринимательской деятельности, инвестиций, авиаперевозок и электронной торговли. Нововведения входят в бюджетный пакет и направлены на повышение устойчивости бюджетной системы России. Их также учитывали при подготовке федерального бюджета на 2027–2029 годы.

Не перемирие: Кушнер назвал главную цель переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер считает, что урегулирование конфликта на Украине должно привести к масштабным изменениям в отношениях Москвы и европейских стран. По его мнению, прекращение боевых действий само по себе не станет главным результатом переговоров.

Взрыв газа в жилом доме в Алтайском крае: есть пострадавшие, дом обрушился, что известно

Утром во вторник, 24 ноября 2026 года, в селе Кулунда (Алтайский край), по предварительным данным, произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. К настоящему времени известно об одном погибшем.

Взрыв произошел около 9:00 по местному времени (5:00 мск) по адресу улица Механизаторская, дом 22. В результате дом частично разрушился: четвертый и пятый этажи в двух подъездах обрушились. Кроме того, на развалинах возник пожар.

По предварительным данным, пострадали люди, их точное число устанавливается. Под завалами может находиться человек, сообщили в региональном главке МЧС.

Задержание губернатора Чибиса: что известно о деле и его возможных последствиях

Губернатору Мурманской области Андрею Чибису не грозит конфискация имущества по тем статьям Уголовного кодекса, которые сейчас фигурируют в деле о хищении бюджетных средств, рассказала адвокат Яна Теплякова. По ее словам, ситуация может измениться, если следствие предъявит новые обвинения или изменит квалификацию действий чиновника.

Рютте призвал наращивать помощь Украине после ЧП в Европе и пообещал "невидимый ответ"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что происшествия, связанные с угрозами безопасности в Европе, должны становиться поводом для усиления военной поддержки Украины. По его словам, Альянс располагает и другими способами реагирования, которые не всегда заметны общественности.

Генсек подчеркнул, что Североатлантический альянс внимательно оценивает ситуацию в сфере обороны и сдерживания и при необходимости корректирует свои меры.

Силы ПВО уничтожили 699 украинских беспилотников за ночь

В ночь на 24 ноября российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 699 украинских беспилотников самолетного типа. Воздушные цели обнаружили над семью регионами страны и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны России.

Массированная атака затронула столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 23:00 23 ноября до 8:00 24 ноября в сторону Московского региона летели 355 беспилотников. Большую часть из них перехватили на дальних подступах, еще 63 уничтожили непосредственно на подлете к столице.