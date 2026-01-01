Главные новости дня 5 ноября 2026 года

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Пожары, поврежденные дома и перебои с электричеством: последствия ночной атаки беспилотников на Россию

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 5 ноября 2026 года перехватили и уничтожили 496 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны РФ. В Рязанской области в результате массированной атаки пострадал один человек. Как сообщил губернатор Павел Малков, в Рязани произошли возгорания на территории промышленных объектов, были повреждены линии электропередачи. В некоторых районах города возникли перебои с электричеством. В Воронежской области за ночь уничтожили 48 беспилотников над областным центром и семью районами. По информации губернатора Александра Гусева, обошлось без пострадавших.

Правительство России повысило пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран на три четверти

Правительство РФ повысило ввозные пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран до 35%, но не менее €5 за литр. Новые ставки распространяются на спиртовые настойки из винограда, виски, ром, джин, водку, ликеры, а также на прочие спиртные напитки и неденатурированный этиловый спирт. Ранее в отношении всех этих категорий товаров применялась ставка в размере 20% таможенной стоимости, но не менее €3 за литр. Согласно пояснительной записке к проекту российского бюджета на 2027 год, мера пополнит казну примерно на 10 млрд руб. за год.

Путин передал российские активы табачной компании JTI под временное управление

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей международной табачной группы Japan Tobacco International (JTI) в нескольких российских предприятиях под временное управление АО "Промышленные активы". Решение затрагивает четыре предприятия: "Дж.Т.И. Донской табак", "Дж.Т.И. Елец", "Крес Нева" и "Петро".

По делу о повреждении кабелей в Финском заливе приговорили капитана-россиянина

Хельсинкский окружной суд счел виновным капитана судна Fitburg Андрея Максименко по делу о повреждении подводных кабелей в Финском заливе. Максименко приговорили к трем годам и шести месяцам тюремного заключения. Боцмана сухогруза Вусала Маджидова осудили на два года и 10 месяцев лишения свободы. Максименко – гражданин России, Маджидов – Азербайджана. 25 декабря 2025 года были повреждены два телекоммуникационных кабеля между Таллином и Хельсинки. По версии Национального бюро расследований, причиной стало поведение судна: Fitburg не менее 130 км тащил якорь по дну Финского залива

Экс-совладелец Соликамского магниевого завода Пестриков попросил убежище во Франции

Российский предприниматель Игорь Пестриков, бывший совладелец Соликамского магниевого завода (СМЗ), обратился к французским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Однако на момент рассмотрения связанного с ним дела в Высоком суде Англии и Уэльса (а Пестриков судился по поводу продаж своих долей в СМЗ и Ловозерском горно-обогатительном комбинате) ходатайство еще не было удовлетворено.

Крупнейшая забастовка последних лет во Франции: на улицы вышли сотни тысяч человек, Эйфелева башня закрыта

Во Франции проходят забастовки против роста стоимости жизни. Акции анонсированы более чем в 260 городах и населенных пунктах по всей стране. По данным национального управления территориальной разведки Франции, в протестах примут участие от 500 до 700 тыс. человек, не считая Парижа. Волна протестов во Франции не утихает с конца сентября. В акциях активно участвуют работники государственного сектора и студенческие организации.

"Я хотел побеждать, хотел быть лучшим, хотел войти в историю": Роналду объявил о завершении карьеры в сборной

Пришло время снять с себя футболку с номером 7, говорит Криштиану в видео, которое опубликовано в его соцсетях. Он подчеркивает, что решение не было легким. По словам футболиста, он уходит с высоко поднятой головой, испытывая гордость и зная, что отдал все для Португалии. CR7 благодарит партнеров по команде, тренеров, семью, португальских фанатов по всему миру.