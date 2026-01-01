Главные новости дня 3 ноября 2026 года

Ночью во вторник, 3 ноября 2026 года, силы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. НПЗ получил повреждения. Двоих сотрудников госпитализировали с осколочными ранениями, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Атаки ВСУ на энергоструктуру РФ, переговоры в Абу-Даби, встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. О чем говорил Песков

Во вторник, 3 ноября 2026 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Главными темами брифинга стали удары ВСУ по российской энергоструктуре, трехсторонние переговоры по Украине, встреча лидеров РФ, США и КНР на полях саммита АТЭС.

Трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины планируются в Абу-Даби 10–11 ноября, подтвердил Песков.

Единство народов, общие ценности и реагирование на актуальные проблемы. О чем говорил Путин

Год единства народов, которым объявлен в России 2026-й, "не должен закончиться 31 декабря". На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. По словам главы государства, работу по укреплению единства народов нужно вести постоянно.

ФАС возбудила 76 дел из‑за роста цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России мониторит ситуацию с ценами на нефтепродукты. Ведомство и его территориальные органы принимают меры реагирования в связи с их необоснованным повышением.

Попова сообщила о распространении свиного гриппа в России

В России увеличивается доля гриппа в структуре сезонных острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). При этом текущий штамм A(H1N1) ранее не циркулировал. Об этом напомнила 3 ноября 2026 года глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп на встрече произнесет речь о состоявшемся прекращении огня в Алёшках Херсонской области, проинформировала во вторник, 3 ноября 2026 года, пресс-служба Белого дома. Представители какого уровня примут участие в мероприятии, не уточняется.

4914 человек задержаны за протесты во Франции с 17 октября

Французский министр юстиции Жеральд Дарманен сообщил во вторник, 3 ноября 2026 года, что 329 человек были приговорены к тюремным срокам. Дарманен назвал это "чрезвычайно жесткой уголовно-правовой реакцией". "Это наглядно показывает, что речь идет о движении взрослых, а не о продолжении протестного движения лицеистов", – сказал министр.