Совет НАТО проведет внеочередное заседание 23 ноября из-за упавших в Польше ракет

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что на встрече в штаб-квартире Североатлантического альянса Варшава представит конкретные предложения и определит новые варианты действий. Встреча станет реакцией на инцидент с двумя ракетами и беспилотником, которые вошли в воздушное пространство страны утром 20 ноября.

Саммит ООН по климату в Анталье не смог принять итоговую декларацию после критики Евросоюза

Председатель 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) Мурат Курум признал, что "консенсуса по документу нет". Он заверил, что при подготовке компромиссного варианта заявления "выслушал всех".

Бабиш назвал проект бюджета ЕС абсолютно неприемлемым для Чехии

Праге хотят сократить поступления примерно на €306 млн, заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш. По его словам, республика вносит в общую казну все больше, но получает все меньше поддержки.

Армия России взяла Сосновый Бор в Харьковской области

За сутки противник потерял порядка 1060 человек на всех направлениях в зоне спецоперации. Подразделения группировки "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Сосновый Бор в Харьковской области, доложили в Минобороны РФ.

В России вступили в силу правила биржевой торговли криптовалютами

Российские биржи получили право организовывать торги криптовалютами и цифровыми правами: вступило в силу указание Банка России, регулирующее их проведение. Порядок площадки должны предварительно согласовать с регулятором.

Роспотребнадзор рекомендовал школам пятидневную неделю, если позволяет вместимость зданий

Методические рекомендации МР 2.4.0411-25 описывают, как оценивать режим работы школы: сменность обучения, календарный учебный график, продолжительность учебной недели и режим учебного дня. Пятидневная неделя рекомендуется для всех учеников, если число обучающихся в одну смену соответствует проектной вместимости зданий, то есть количеству мест, на которое спроектирована школа.

Европейский космический аппарат BepiColombo с российским спектрометром вышел на орбиту Меркурия

BepiColombo завершил многолетний межпланетный перелет, сообщило Европейское космическое агентство (ESA). Это второй в истории космический аппарат, который будет собирать научные данные, находясь непосредственно на меркурианской орбите.