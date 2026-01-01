Главные новости дня 6 ноября 2026 года

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Пожар на предприятии и выбитые стекла: последствия ночной атаки беспилотников на Россию

В ночь на 6 ноября 2026 года российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Дроны сбивали над Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской и Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

В поселке Афипском Северского района Краснодарского края обломки беспилотника вызвали возгорание на территории предприятия. По данным регионального оперативного штаба, пострадавших нет. Кроме того, фрагменты дрона повредили остекление квартиры в малоэтажном жилом доме.

Акции "Циана" взлетели на 21% – компанию намерены купить "Т-Технологии"

"Т-Технологии" объявили о планах приобретения до 100% "ведущей онлайн-компании в области операций с недвижимостью в России". В заявленных планах – совместное развитие цифровой платформы для операций с недвижимостью. На фоне таких новостей акции "Циана" взлетели в цене на 21,21%, до 942,8 рубля (на 12:16 мск).

Это предложение направлено в ЦБ, после рассмотрения там оно отправится в "Циан".

Предложение акционерам добровольное, за каждую акцию "Циана" готовы заплатить по 993,05 рубля – это соответствует премии в размере 29,3% к котировкам на закрытии 5 ноября.

"Северсталь" намерена подать в суд на вологодского губернатора Филимонова

Губернатор не раз публично заявлял о том, что "Северсталь" и ее руководители финансируют размещение в СМИ, в том числе зарубежных и у иноагентов, негативных материалов в отношении главы Вологодской области и его команды, указывают в компании.

В "Северстали" отрицают выделение каких-либо средств на проведение расследований в отношении Георгия Филимонова, размещение о нем и его сотрудниках материалов в СМИ.

"Заявления на этот счет являются абсолютно ложными и остаются полностью на совести Филимонова. В этой связи мы будем вынуждены в суде защищать наши честь и достоинство от подобных клеветнических нападок руководства Вологодской области", – подчеркивают в компании.

Штат сотрудников Госдумы и Совета Федерации сократят на 10–20%

Ликвидировать собираются в первую очередь незанятые вакансии, возможно сокращение сотрудников пенсионного возраста. По словам источников, штат Госдумы хотят сократить примерно на 15–20%. В СФ предполагаемое сокращение оценивают в 10–15%. Делать это будут в основном за счет свободных вакансий и тех, кто скоро выйдет на пенсию.

Есть и другие изменения. Так, помощников депутатов зачисляют в штат с использованием ГИС "Посейдон" – эта система проверяет сведения о доходах, расходах и имуществе. Помощников также обязали пройти аттестацию, которую проводят по закону о государственных гражданских служащих.

Аптека приедет сама: в каких регионах России начнут продавать лекарства без стационарных пунктов

Правительство России определило первые регионы, в которых начнут работать передвижные аптечные пункты. Пилотный проект запустят в Нижегородской и Курской областях. Он рассчитан на жителей небольших и отдаленных сел, где нет стационарных аптек и медицинских организаций, имеющих право продавать лекарства.

Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. За это время власти планируют проверить, насколько удобен такой способ продажи препаратов и можно ли будет распространить его на другие регионы.

В Крыму введут льготную ипотеку под 8%

Максимальная сумма кредита – 8 млн рублей, первоначальный взнос – не менее 20%. Воспользоваться этими условиями можно с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Оформить такую ипотеку может любой гражданин РФ независимо от места жительства и прописки при условии, что он не получал раньше кредиты по другим федеральным ипотечным программам. Срок предоставления субсидии – 15 лет.

“В рамках программы граждане смогут оформить льготный кредит при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме или апартаментов на территории Республики Крым и города Севастополя”, – указывают в Минфине.

Угрозы взрывов вслед за самолетами начали получать европейские СМИ

Несколько ирландских редакций, включая национальную телерадиокомпанию RTÉ, 6 ноября 2026 года эвакуировали сотрудников после сообщений об угрозах взрыва. В тот же день предупреждение о возможной угрозе безопасности получила британская телекомпания Sky.

Эвакуации произошли на фоне серии ложных сообщений о бомбах на борту пассажирских самолетов в Европе. Подобные предупреждения поступают несколько дней подряд и затрагивают рейсы в разных странах.