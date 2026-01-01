Путин встретился с Си Цзиньпином

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина прошли в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" и продолжалась более двух часов. Сначала главы государств общались в расширенном составе с участием делегаций, а затем продолжили беседу за рабочим завтраком в узком кругу.

Путин выступил перед студентами в Китае

После переговоров с Си Цзиньпином президент РФ посетил совместный университет МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне, где выступил перед студентами и преподавателями. Владимир Путин поздравил вуз с 10-летием и отметил его роль в укреплении связей между Москвой и Пекином в сфере образования, науки и технологий.

Путин и Трамп встретились на приеме для участников саммита АТЭС

Прием прошел в Shenzhen International Communication Center в районе Футянь. Владимира Путина и Дональда Трампа разместили рядом с китайским лидером и его супругой Пэн Лиюань.

Еврокомиссия предложила выделить Украине еще до €45 млрд на 2027 год

Европа продолжит обеспечивать максимальную поддержку Киева и оказывать максимальное давление на Россию, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, потребности Украины на 2026 год уже обеспечены. Также сегодня стало известно, что Еврокомиссия создала Управление ЕС по вопросам санкций.

Словения перестала принимать заявления на туристические визы для россиян

Визовые центры Словении в России изменили условия подачи документов на визу. Прием заявлений на поездки с целью туризма остановлен, возможно оформление виз только для деловых и семейных визитов.

В ЦБ сообщили о стабилизации топливного рынка в России

Ситуация на российском топливном рынке стабилизировалась после нескольких месяцев перебоев с поставками бензина и дизельного топлива. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге.

Рособрнадзор и Минцифры прорабатывают запрет на продажу микронаушников на маркетплейсах

Микронаушники не приносят пользы ни в одной законной сфере жизнедеятельности, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он добавил, что борьба со списыванием – процесс нескончаемый, однако системный подход уже дает эффект.

"Вояджер-1" достиг исторического рубежа в один световой день от Земли

Космический аппарат "Вояджер-1" пересек рубеж одного светового дня от Земли. Световой день – это расстояние, которое свет проходит за 24 часа. К этому моменту со дня его запуска прошло 49 лет, два месяца и 11 дней – почти полувековая миссия.